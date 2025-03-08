Artı Değer Van Spor FK, yarın sahasında konuk edeceği Ankara Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Temsilcimiz, 25. hafta karşılaşmasında deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor’a karşı iyi bir oyun sergileyip 3 puanı 4 golle almıştı. Siyah – kırmızılılar, yarın oynayacağı karşılaşmada da iyi bir oyun sergileyip galibiyet alarak üst sıralardaki yerini sağlama almak istiyor.

KARŞILAŞMA SEYİRCİSİZ OYNANACAK

22. hafta karşılaşmasında sahasında karşılaştığı Menemen Futbol Kulübü maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Artı Değer Van Spor FK’ye 1 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti.

Kırmızı- siyahlı ekibe verilen seyircisiz oynama cezası yarın oynanacak olan Ankara Demirspor karşılaşmasında uygulanacak. Ceza nedeniyle maç seyircisiz oynanacak.

KARŞILAŞMA HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Artı Değer Van Spor FK- Ankara Demirspor karşılaşmasının canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı belli oldu. Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak olan karşılaşma saat 13.00’te Van TV ekranlarından canlı olarak spor severlere ulaştırılacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

26. hafta müsabakasında Artı Değer Van Spor FK- Ankara Demirspor maçını hakem Hakan Ülker yönetecek. Ülker’in yardımcılığını Mert Baykal ve Semih Kocaman yapacak. Muhammed Taha Onat ise dördüncü hakem olarak hazır bulunacak.

Van ekibi 44 puan ile 5. sırada yer alırken, konuk ekip Ankara Demirspor ise 32 puanla 10. sırada yer alıyor.

Temsilcimiz, ilk devre karşılamasında deplasmanda Ankara Demirspor’u 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırmıştı.