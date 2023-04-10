TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Vanspor, 1. Lig'e yükselmek için mücadele ediyor.

Lig'de 31 maç sonunda topladığı 63 puanla lider Kocaelispor'un 5 puan gerisinde 3. sırada yer alan Vanspor'da emektar kaleci Haydar Yılmaz, son haftalardaki oyunuyla parmak ısırtan performanslara imza atıyordu.

Lig'de en son deplasmanda Ankara Demirspor ile karşılaşan Vanspor, bu mücadelede aldığı 2-2'lik beraberlikle zirve yolunda kritik bir 2 puan bıraktı. Heyecan dolu karşılaşmada bir de Türkiye rekoru kırıldı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN REKORU KIRILDI

Şimdilerde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ı çalıştıran futbolculuk döneminde ise Trabzonspor'un efsane isimleri arasında yer alan Şenol Güneş, 1978-1979 sezonunda toplam bin 112 dakika kalesinde gol görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza atmıştı.

Vanspor'un tecrübeli file bekçisi Haydar Yılmaz, lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekoruna sahip olan Şenol Güneş'i bu alanda geride bıraktı.

39 YAŞINDA YENİ REKORUN SAHİBİ OLDU

Ülke futbol tarihinin en uzun soluklu gol yememe rekorunun yeni sahibi 39 yaşındaki Haydar Yılmaz oldu. Yılmaz, Ankara Demirspor ile oynanan mücadelede 11 hafta sonra kalesinde gol görürken bin 113 dakika ile profesyonel liglerde en uzun süre gol yemeyen kaleci oldu.

SÜPER LİG'DE ALANYASPOR VE GAZİANTEP FK FORMALARI GİYDİ

39 yaşındaki eldiven, kariyerinde 7 yıl formasını giydiği Alanyaspor'la 4.5 sezon Süper Lig'de de mücadele etti. 17 Ocak 2020'de yarım sezon Gaziantep FK'ya kiralanan Haydar Yılmaz, yarım sezon sonra 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a transfer olmuştu.

Haydar Yılmaz, sezon başında ise 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Vanspor ile 1 yıllık mukavele yaptı. Burada 30 maçta görev yapan tecrübeli file bekçisi, 19 gol yerken 16 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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