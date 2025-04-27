Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında bugün Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ile Artı Değer Van Spor FK karşı karşıya gelecek.

Saat 15.00'te başlayacak ve Mersin Stadyumu’nda oynanacak maça ev sahibi ekip; Mücahit Serbest, Gökcan Gelmen, Ümit Yasin Arslan, Atakan Aybastı, Ender Gör, Mustafa İnan, Muhammed Ali Doğan, Özgür Sert, Furkan Güneş, Oğuzhan Akgün ve Umut Aydın ilk 11'i ile başlayacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise sahaya; Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Eren, Harun Kavaklıdere, Batuhan Kör, Samed Ali Kaya, Erdem Seçgin, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Yusuf Abdioğlu, Özkan Yiğiter, Medeni Bingöl ve Bekir Can Kara ilk 11'i ile çıkacak.