Geçtiğimiz hafta sonu olumsuz hava koşulları nedeniyle Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig maçlarının ertelenmesine karar verilmiş ve maçlar oynanmamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan bilgilendirmede, “2. ve 3. Ligde, 21-22 ve 23 Şubat tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmalar olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Nisan 2025 tarihine ertelendi.” denilmişti.

ERTELENEN MAÇ 2 NİSAN TARİHİNDE OYNANACAK

23 Şubat Pazar günü oynanması gereken Artı Değer Van Spor FK- Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK maçı 2 Nisan Çarşamba gününe ertelenmiş oldu. Bu maç 2 Nisan 2025 tarihinde Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.

24. hafta karşılaşmalarının ertelenmesinden sonra temsilcimiz gözünü Merkür Jet Erbaaspor maçına dikti. Kırmızı- siyahlı ekip deplasmanda oynayacağımız karşılaşmanın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdü.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’li futbolcular, etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen kendi tesislerinde antrenman çalışmalarını devam ettirdi.

25. hafta karşılaşmasında 2 Mart Pazar günü deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor’a konuk olacak olan kırmızı-siyahlı ekip sahaya galibiyet parolasıyla çıkarak 3 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.