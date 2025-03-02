Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında bugün Merkür Jet Erbaaspor ile Artı Değer Van Spor FK karşı karşıya gelecek. Maç öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Merkür Jet Erbaaspor ile Artı Değer Van Spor FK maçı saat 14.00'te başlayacak.

Erbaa Yeni İlçe Stadyumunda oynanacak maça ev sahibi ekip; Oğuzhan Dertli, Ozan İsmail Koç, Oğuz Han Aynaoğlu, Berk Akgönül, Gökhan Payal, Mehmet Sıddık İstemi, Mustafa Şengül, Onurcan Güler, Oğulcan Enes Demiroğlu, Oktay Balcı ve Bahadır Yıldırım ilk 11'i ile çıkacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise; Taha Cengiz Demirtaş, Yusuf Abdioğlu, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl, Emre Batuhan Adıgüzel, Özkan Yiğiter, Serkan Odabaşoğlu, Bekir Can Kara, Harun Kavaklıdere, Mert Örnek ve Okan Eken ilk 11'i ile mücadeleye başlayacak.