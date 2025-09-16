Zorlu bir maratonda mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta yeni isimlere imza attırdı. Kendilerini Van Sporlu yapan sözleşmeyi imzalayan Nabi Oulare, Güvenç Usta ve Emir Bars, dün takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.

Temsilcimiz, Genç Milli sol bek Güvenç Usta’yı Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’dan transfer etmiş ve 2+1 yıllık sözleşme imzalatmıştı.

Emir Barlas da yine Süper Lig takımlarından Konyaspor’dan transfer edilmiş ve sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varılmıştı.

Youssof Naby Oulare ise Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor’dan transfer edilerek kendisi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Takıma güç katacak olan 3 yeni isim dün Van Spor tesislerinde takımla birlikte ilk idmanlarına çıktı. Taraftarlar, yeni transferlerden çok şey bekliyor.