Trendyol 1. Lig’de mücadele eden ve zirveden kopmak istemeyen temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 10 haftalık periyotta 14 puan topladı. 10 haftayı 1,4 puan ortalamasıyla geçen kırmızı siyahlılar, 11. hafta maçında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kırmızı-siyahlı Van temsilcisi, deplasmanda rakibini yenerek 3 puan almayı ve puan sıralamasında üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

LİGE BOLUSPOR GALİBİYETİ İLE BAŞLANDI

Lige Boluspor deplasmanında aldığı 3-2’lik galibiyetle başlayan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 2. haftada sahasında Esenler Erokspor’u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. 3. haftada iki doğu takımı Alagöz Holding Iğdır FK - İmaj Altyapı Van Spor FK karşı karşıya geldi bu maç 1 – 1 tamamlanarak puanlar paylaşıldı.

İLK MAĞLUBİYET ALINDI

4. haftada sahasında Bandırmaspor’u ağırlayan Van ekibi, 2-1’lik skorla ilk mağlubiyetle tanışmış oldu. 5. haftada zorlu rakibi Arca Çorum FK’ye konuk olan temsilcimiz, golsüz biten mücadelede hanesine 1 puan yazdırdı. 6. haftada kendi sahasında Özbelsan Sivasspor ile karşılaşan kırmızı-siyahlı ekip bu maçtan da 0-0’lık sonuçla ayrılmıştı.

7.haftada temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, ligin iddialı ekiplerinden Sipay Bodrumspor’a konuk oldu. Temsilcimiz bu maçtan 2 – 0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

GALİBİYET ÖZLEMİ SONA ERDİ

8.haftada Van Spor FK sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i konuk etti. İmaj Altyapı Van Spor FK, 5 maç sonra galibiyet özlemini sonlandırdı. Ligde sahasında ilk kez taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada rakibini 3-0’lık skorla mağlup eden temsilcimiz, ardından deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaştı. Temsilcimiz, Erzurumspor FK deplasmanında 1 puanla döndü.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, 10. hafta mücadelesinde ise Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’yi konuk etti. Öne geçip ardından penaltı kaçıran Van ekibi, son dakikalarda yediği golle rakibi ile sahasında 1-1 berabere kaldı ve ligdeki 5. beraberliğini almış oldu.

İlk 10 haftada zorlu fikstürle sahaya çıkan İmaj Altyapı Van Spor FK, 14 puan topladı ve 1,4 puan ortalaması ile bu periyodu geride bırakmış oldu.

YENİ HEDEF DEPLASMANDA 3 PUAN

11. haftada, ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor A.Ş. deplasmanına gidecek olan Van ekibi, galibiyet için ter dökecek. Şu ana kadar hiç galibiyeti olmayan ve sadece 1 beraberliği bulunan Adana Demirspor A.Ş. karşısında 3 puan alarak üst sıralara doğru yol almak isteyen İmaj Alryapı Van Spor FK, hedefini de revize ederek süper lig olarak duyurdu.

Adana Demirspor A.Ş. – İmaj Altyapı Van Spor FK maçı 25 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak.

İmaj Altyapı Van Spor FK, şu ana kadar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puanla 9. sırada yer alırken, Adana Demirspor A.Ş. ise 1 beraberlik, 9 mağlubiyet ve puan silme cezalarıyla -17 puanla son sırada bulunuyor.