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Vanspor sözleşmesi sona eren ve sözleşmesi feshedilen futbolcular başka takımlara transfer olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Vanspor'dan ayrılan Uğur Can 1461 Trabzon FK'yla, Haydar Yılmaz Kaşıyaka Spor Kulübü'yle, Uğur Adem Gezer Amed Spor Kulübü'yle, Sabit Hakan Yılmaz Karaköprü Belediyespor'la Erkul Küçük Arnavutköy Belediyespor'la, Umut Sözen Nevşehir Belediyespor'la sözleşme imzalarken, Vanspor forması altında kariyerinin en iyi çıkışını yakalayan Miraç Acer ise Etimesgut Belediyespor'a imza attı.

Yeni sezon öncesi ilk olarak Teknik Direktör Mustafa Sarıgül'le anlaşan Vanspor, iç transferde ise Hasan Bilal, Muhammed Ali Doğan, Furkan Saki, Onurcan Güler, Oğuzhan Eskiköy, Yusuf Şengüler ve Şerif Doğan ile yola devam kararı almıştı.

Dış transferde ise eski futbolcusu Medeni Bingöl, Yeni Malatyaspor'dan Burak Kavlak, Karacabey Belediyespor'dan Bekir Can Kara, Amedspor'dan Kerem Çağatay, Armoni Alanya Kestel Spor'dan Ahmet Ülük, Erokspor'dan Bekir Demircan, Etimesgut Belediyespor'dan Abdulcebrail Akbulut, İstanbulspor'dan Erdem Seçgin, Serik Belediyespor'dan Harun Kavaklıdere, Şanlıurfaspor'dan Alpay Koçaklı, Karacabey Belediyespor'dan Ahmet Eren, Nazilli Belediyespor Bertuğ Bayar, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden kaleci Nurullah Aslan, Karagümrük Spor Kulübü'nden Berke Demircan'ı kadrosuna katan Vanspor, son olarak Eyüpspor'dan stoper Ahmet Özkaya'yı renklerine bağlamıştı.

2021-2022 futbol sezonun devre arasında Vanspor'a transfer olan ve kariyerinin en iyi çıkışını yakalayan Miraç Acer, önümüzdeki sezon Etimesgut Belediyespor formasını terletecek. Geçtiğimiz sezon Vanspor formasıyla 34 resmi maça çıkan Miraç, 1 gol, 2 asist katkısında bulundu.

2 bin 973 dakika sahada kalan Miraç Acer, bu periyotta 8 sarı kart gördü. 2021-2022 devre arasında Kırmızı- Siyahlı formayı terletmeye başlayan ve 2022-2023 futbol sezonunda başarılı bir grafik ortaya koyan Miraç Acer, Vanspor formasıyla toplamda 51 resmi maça çıkarken, 2 gol, 2 asist katkısında bulundu.

Van bölge gazetesi