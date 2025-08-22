Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK'nin sezon öncesi Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor ile oynadığı hazırlık maçında hakeme yönelik hareketi gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Van Spor antrenörü Ege Parlak'a 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80 bin TL para cezası verildi.

PFDK kararında şöyle denildi; "İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü antrenörü Ege Parlak’ın, 31.07.2025 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Hazırlık Müsabakasında, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. "