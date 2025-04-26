Lige şampiyonluk parolası ile başlamasına rağmen inişli – çıkışlı bir grafik sonucunda play-off’a kalan ve hedefi buradan bir üst lige çıkmak olan Artı Değer Van Spor FK’de gol krallığı yarışına dahil olan futbolcular dikkat çekiyor.

Devre arasında Van Spor renklerine bağlanan Okan Eken, ligin ilk yarısında Kastamonuspor forması ile 10 gol kaydederken, bu gollerine Van Spor forması ile de devam etti.

Artı Değer Van Spor’a önemli katkılar sunan golcü isim, siyah – kırmızılı forma ile de lig maçlarında 9 gol kaydetti ve böylece gol sayısını 19’a yükselterek zirveye yerleşti.

Kırmızı Grup’ta en golcü ikinci isim 16 golle Bucaspor 1928 forması giyen Yasin Öztekin olurken, Beyaz Grup’ta ise 18 gole ulaşan Kemal Rüzgar, grubunda zirvede yer alan isim konumunda.

Artı Değer Van Spor FK’den Okan Eken 19 golle bu sezon şu ana kadar ligde en çok gol atan futbolcu olurken, Artı Değer Van Spor FK forması giyen Hasan Bilal 9 gol, Harun Kavaklıdere 8 golle takıma önemli gol katkısı sunun isimler oldu.