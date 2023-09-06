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WanHaber – Özel

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, temsilcimiz Van Spor'da forma giyen 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Oğuzhan Eskiköy'ü renklerine bağladı.

Van Spor'un geçtiğimiz sezon devre arasında Pazarspor'dan kadrosuna kattığı genç oyuncu, Van Spor'da istediği süreyi bulamadı. Pazarspor'daki performansını Van Spor'da gösteremeyen oyuncu sadece 86 dakika süre alırken, gol ve asist üretemedi.

Afyonspor'la 1 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu, daha önce 1922 Konyaspor, Konyaspor U19, Pazarspor ve son olarak Van Spor'da forma giymişti.

Afyonspor'dan yapılan açıklamada; “Hes İlaç Afyonspor'umuz, son olarak Van Spor'da forma giyen Oğuzhan Eskiköy ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır" denildi.

Haber: Mehmet Salih Giyci