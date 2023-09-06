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Orta Vadeli Program'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanıyor.

YILSONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 65

OVP'de enflasyon hedeflerini açıklayan Yılmaz, Enflasyonda geçici bir yükseliş söz konusu. 2023 yılında yıl sonu TÜFE'nin yüzde 65 olmasını bekliyoruz. 2024 yıl sonunda TÜFE'nin %33,0, 2025 yıl sonunda %15,2, 2026 yıl sonunda %8,5 olmasını bekliyoruz." dedi.

OVP'DE BÜYÜME TAHMİNİ

OVP'de 2024 büyüme tahmini yüzde 4, 2025 için yüzde 4,5 ve 2026 için yüzde 5 oldu. 2023 için büyüme tahmini ise yüzde 4,4 oldu. Büyümede tahminlerin yüzde 5'in altında kalmasının nedeni deprem koşulları olmuştur.

OVP'DE İŞSİZLİK TAHMİNİ

Kişi başına gelirin 2024'te 12,875, 2025'te 13,717, 2026'da 14,855 dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.

İşsizlik oranının 2024'te yüzde 10,3'e, 2025'te yüzde 9,9'a, 2026'da yüzde 9,3'e gerilemesini bekliyoruz.

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