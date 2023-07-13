WanHaber – ÖZEL

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Van Spor, dış transfer kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Savunmaya yaptığı hamlelerle dikkat çeken Van Spor, Kaleci Haydar Yılmaz’ın Karşıyaka’ya transferinden sonra, kaleci pozisyonu için de arayışlarını sürdürüyor.

Van Spor FK, kale mevkii için Bekir Demircan’la 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kaleci Bekir Demircan, 2020-2021 sezonunda Van Spor formasını terletmiş ve 9 maçta forma şansı bulmuştu.

Van Spor ’un 2 yıllığına kadrosuna kattığı 32 yaşındaki kaleci, önümüzdeki günlerde Van’a gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Demircan’ın ilk 11’de forma şansı bulup bulamayacağı performansına göre Teknik Direktör Mustafa Sarıgül’ün vereceği karara göre belli olacak.

Mehmet Salih Giyci