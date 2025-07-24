Yeni sezonda Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde hazırlıklarını sürdürüyor.
Temsilcimiz lig hazırlıkları kapsamında ikinci prova maçında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı.
Van Spor FK sahaya; Çağlar Akbaba, Xesc Regis, Yusuf Abdioğlu, Erdi Dikmen, Ensar Çavuşoğlu, E. Batuhan Adıgüzel, Mehmet Özcan, Aliou Traore, Bekir Can Kara, Batuhan Kör, Anestis Vlachomitros ile çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep Futbol Kulübü’nün 2 - 1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında Gaziantep Futbol Kulübü 1 gol daha buldu. Temsilcimiz, sahadan 3 – 1 mağlup ayrıldı. Van Spor’un golünü Emre Batuhan Adıgüzel kaydetti.
İlk hazırlık maçında Hatayspor’a 1 – 0 mağlup olan Van Spor FK, ikinci hazırlık maçında Gaziantep Futbol Kulübü’ne 3 – 1 yenildi.
Temsilcimiz, 10 Ağustos tarihinde çıkacağı ilk lig sınavı öncesi son eksiklerini tamamlamak ve hazır duruma gelmek için çalışmalarını sürdürüyor.