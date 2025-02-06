Kırmızı Grup’ta son 5 haftadır kazanarak yoluna devam eden Artı Değer Van Spor FK, devre arasında başta teknik direktör olmak üzere kadroda bir dizi değişikliğe gitti.

Teknik Direktörlük görevine Serhat Gülpınar’ı getiren Artı Değer Van Spor FK, bazı futbolcularla da yollarını ayırdı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Artı Değer Van Spor FK, bu süreçte Cantuğ Temel, Kurtuluş Yurt, Sedat Ablak, Kerem Çağatay, Sergen Yatağan, Devrim Taşkaya, Rıdvan Dönmez ve Fuat Bavuk ile yollarını ayırdı.

Van Spor FK, söz konusu futbolculara emekleri için teşekkür etti. Artı Değer Van Spor FK paylaşımında; “Devre arası transfer döneminde yollarımızı ayırdığımız Cantuğ Temel, Kurtuluş Yurt, Sedat Ablak, Kerem Çağatay, Fuat Bavuk, Sergen Yatağan, Devrim Taşkaya ve Rıdvan Dönmez’e takımımıza kattıkları değer, gösterdikleri emek ve mücadele için teşekkür ediyoruz. Emekleriniz için minnettarız, yolunuz açık olsun!” ifadelerine yer verdi.

YENİ TRANSFERLER

Bu arada Artı Değer Van Spor FK, yollarını ayırdığı futbolcuların yanı sıra Abdulsamed Damlu, Taha Cengiz Demirtaş, Samed Ali Kaya, Emre Batuhan Adıgüzel, Sabahattin Destici, Özkan Yiğiter, Serkan Odabaşoğlu ve Okan Eken’i renklerine bağladı.