Artı Değer Van Spor FK yönetimi ve Vanlılar büyük bir coşku yaşarken birçok kesimden de kırmızı siyahlı ekip ve Batman Petrol Spor AŞ’ye dostluk mesajları verildi.

Artı Değer Van Spor FK de Batman Petrol Spor AŞ’yi mücadelesinden dolayı tebrik etti.

Artı Değer Van Spor FK yönetimi tarafından yapılan paylaşımda, “Dün akşam, ligin kaderini belirleyen zorlu bir finalde, bölgemizin değerli kulüplerinden Batman Petrol Spor AŞ ile centilmence bir mücadele verdik. Sahada gösterdikleri mücadele, emek ve sportmenlik için Batman Petrolspor camiasını, futbolcularını, teknik heyetini ve taraftarlarını tebrik ediyoruz. Bu tür mücadeleler, futbolun sadece skorla değil; dostluk, emek ve saygıyla da kazanıldığını hatırlatıyor. Batman şehrine ve Batman Petrolspor’a bundan sonraki sezonda başarılar diliyoruz. Biriz, beraberiz.” denildi.