Temsilcimiz karşılaşmada 3 puanı 4 golle aldı ve puanını 55’e çıkardı.
Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, play-off yolunda önemli bir maça çıktı. Sahasında Bucaspor 1928’i konuk eden kırmızı siyahlı ekip taraftarı karşısında 3 puan alarak son haftalardaki inişli çıkışlı durumu sevince çevirdi.
İlk yarıya hızlı başlayan temsilcimiz Okan Eken’in golüyle 1-0 öne geçti. Baskısını artıran Van ekibi Eyüp Akcan ile farkı 2’ye çıkardı.
Temsilcimiz, Bucaspor’un baskı kurduğu dakikalarda karşı atak yaparak Hasan Bilal ile farkı 3’e çıkardı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca ilk yarı 3-0 Vanspor’un üstünlüğüyle sona erdi.
Devre arasına moralli giren temsilcimiz ikinci yarıya da hızlı başladı. Okan Eken’in golüyle fark 4’e çıktı.
Farkı azaltmak için baskı kuran rakip Bucaspor 1928 istediğini elde edemedi ve karşılaşmada başka gol olmayınca temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK 4-0’lık farklı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.