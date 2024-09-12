TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin ikinci maçında deplasmanda Nazillispor ile karşı karşıya geldi. Fuat Bavuk’un 39. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Vanspor, ikinci yarıda da üstün bir futbol ortaya koydu. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Hasan Bilal'in mükemmel ortasında topla buluşan Fuat Bavuk, kafasıyla fileleri bir kez daha havalandırarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Bu golden sonra rakip kalede ataklarını sıklaştıran Vanspor, maç boyunca sol kanatta güzel bir performans sergileyen Ahmet Ülük'ün 90+4. dakikada içeriye kestiği top savunmada Baran Enes An'a çarparak filelerle buluştu. Aydın temsilcisi Nazillispor'u 3-0 mağlup eden ve ikide iki yaparak puanını 6'ya çıkaran Vanspor, liderlik koltuğunun sahibi oldu. Ligin ilk haftasında sahasında karşılaştığı 2-1 mağlup ettiği Belediye Derincespor karşısında beklenen performansı ortaya koyamayan Kırmızı- Siyahlılar, ikinci haftada karşılaştığı Nazillispor karşısında maç boyunca ortaya koyduğu mücadele ile taraftarlardan tam not aldı.

Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, son haftanın en başarılı on bir sporcusu belirlendi. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da, Nazillispor karşısında üstün bir performans ortaya koyan ve attığı 2 golle yıldızlaşan Fuat Bavuk'un yanı sıra, sol kanatta başarılı bir maç çıkaran Ahmet Ülük de yer aldı. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Fuat Bavuk, Ahmet Ülük, Karacabey Belediyespor'dan Batuhan Salman, Ankara Demirspor'dan Güney Tutcuoğlu, Aksarayspor'dan Ahmet Çakmak, Onur Ural, Somaspor'dan Kamil Fidan, Aykut Çolakoğlu, Menemen FK'dan ise Hakkı Türker, Mazlum Demir ve Bora Göymen yer alan isimler oldu.