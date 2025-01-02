Artı Değer Van Spor FK, ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. Teknik Direktör Serhat Gülpınar nezaretinde çalışmalarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, bir yandan da transfer görüşmeleri yapıyor. Van Spor taraftarları ise takımda kimlerin gönderileceğini, hangi isimlerin kadroya dahil edileceğini merak ediyor.

“EN İYİ FUTBOLCUYU EN AZ MALİYETE ALMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel, vanorgtv’nin instagram canlı yayın konuğu olarak açıklamalarda bulundu. Takımda gidecek futbolcuların, Serhat hocanın vereceği rapora bağlı olacağını anlatan Temel, transfer komitesi olarak da görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Transfer komitesinde kendisi ile birlikte 4 ismin olduğunu söyleyen Temel; “Bize öneriler isimlerin analizlerini yapıyoruz. En iyi futbolcuyu en az maliyete almaya çalışıyoruz. Transfer politikasını birebir kendim yönetiyorum. Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerliyoruz” dedi.

HANGİ MEVKİLERE TRANSFER YAPILACAK? KİMLER GÖNDERİLECEK?

Transfer gerçekleştirmeyi planladıkları mevkileri söyleyen Kulüp Başkanı Erol Temel; “Sol bek alacağız. Yine 6 numara transferi yapacağız. Haftaya da hocamız kimin gidip kimin kalacağı raporunu verecek. Bu rapor doğrultusunda adım atacağız. 1. ligde, 2. ligde hatta 3. ligde de görüştüğümüz futbolcular var. Ancak ağırlıklı olarak 1. ligde oynayan 4 futbolcuyla daha yakından ilgileniyoruz. İnanıyorum ikinci devre bizim için çok iyi olacak” şeklinde konuştu.

Başkan Temel son olarak; “Birçok futbolcumuza teklifler de oldu. Göndermek istemediğimiz oyuncular da var. Ama hocamızın kararıyla bu durum değişebilir” diye kaydetti.