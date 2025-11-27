Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti, Serik Spor Futbol A.Ş. maçı öncesi moral yemeğinde ağırlandı.

Eğitim-Bir-Sen Van Şubesi, siyah – kırmızılı ekibi yemekte misafir ederek zorlu lig maratonunda başarı dileklerini iletti.

Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca tarafından Teknik Direktör Hakan Kutlu’ya çiçek verilirken, kulüp başkanı Erol Temel adına da plaket takdimi yapıldı.

“ANLAMLI JEST İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

İmaj Altyapı Van Spor FK’den yapılan açıklamada, “Serikspor maçı öncesi, Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca ve beraberindeki heyet, takımımızı misafir ederek bizlere moral verdi” denildi.

Açıklamada; “Ziyaret kapsamında Başkan Mehmet Ali Uca, kulüp başkanımız Erol Temel adına plaket takdim ederken, teknik direktörümüz Hakan Kutlu’ya da çiçek takdiminde bulunuldu. Nazik ev sahipliği ve anlamlı jestleri için Eğitim-Bir-Sen ailesine ve Erkoç Cağ Kebap Evi’ne teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.