Edinilen bilgiye göre, PAN (Poliarteritis Nodoza) tanısı bulunan ve entübe halde bulunan 11 yaşındaki M.Ö., doktorlar tarafından ileri tetkik ve tedavi için Ankara’ya nakledildi. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından hazırlıkları yapılan hasta, ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı’na ulaştırıldı.

SAHOM koordinasyonunda gerçekleşen sevkte uçak ambulansın saat 17.00’de havalimanına iniş yaptığı bildirildi. Hastanın Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne güvenli şekilde sevk edildi.