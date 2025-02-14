Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Elazığspor maçında 8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti. PFDK’dan Van Spor’a ceza çıktı.

PFDK kararında; “Artı Değer Van Spor Fk’nın, 08.02.2024 tarihinde oynanan Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 12.600.- TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Artı Değer Van Spor FK görevlisi Bayram Oral’ın, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 Resmi Müsabakada Soyunma Odasına Ve Yedek Kulübesine Giriş Yasağı ve 13.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Artı Değer Van Spor FK görevlisi Bayram Oral’ın, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 29.250.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

YENİDEN PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Artı Değer Van Spor FK, cezasının açıklandığı gün bir kez daha PFDK’ya sevk edildi.

Ligin 22. Hafta maçında kendi sahasında Menemen Futbol Kulübü’nü ağırlayan Artı Değer Van Spor FK, çeşitli gerekçelerle bir kez daha PFDK’ya sevk edildi.

Siyah – kırmızılı ekibin PFDK’ya sevkinde şöyle denildi; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün 12.02.2025 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü-Menemen Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”