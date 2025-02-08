Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda Elazığspor ile karşılaştı.

Günler öncesinde geniş güvenlik önlemlerinin alınması gereken maçta güvenlik zafiyeti dikkat çekti.

Van Spor FK'yi maç sonrası taşıyan takım otobüsü Elazığ'da saldırıya uğradı.

Aralarında teknik heyet, futbolcular, şoför ve malzemecinin olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

VAN SPOR YÖNETİMİ OLAY YERİNDE

Van Spor FK yönetimi saldırının olduğu olay yerine gelerek futbolcuların durumu hakkında bilgi aldı. Van Spor'a karşı sistematik bir şekilde saldırıların yapıldığını belirten Van Spor FK yönetiminin konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacaklarını öğrenildi.