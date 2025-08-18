Trendyol 1. Liginde mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin ikinci haftasında sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor’u 1 – 0 mağlup ederek puanını 6’ya çıkardı.

Geçtiğimiz hafta ligin ilk maçında deplasmanda Boluspor’u 3 – 2 mağlup etmeyi başaran temsilcimiz, bu haftaki maçta da sahasında ağırladığı Esenler Erokspor’u yenmeyi bildi.

İki haftada iki galibiyet alarak sezona çok iyi bir başlangıç yapan İmaj Altyapı Van Spor FK, ikinci hafta itibari ile zirvenin de ortağı oldu.

Esenler Erokspor maçına taraftarlarından yoksun çıkan kırmızı – siyahlı ekip, maça iyi başlamasına rağmen son bölümlerde zorlandı. Ancak buna rağmen kazanmayı bilen temsilcimiz, iki hafta sonunda hata yapmadan yoluna devam etmiş oldu.

2 HAFTALIK KARNE

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligde 2’de 2 yaparak 6 puana ulaştı. İki maçta 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran temsilcimiz, kalesinde ise 2 gole engel olamadı. Zirve ortağı olan kırmızı – siyahlılar 6 puan ve 2 averaja sahip.

SIRADA IĞDIR DEPLASMANI VAR

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin 3. haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak.

Alagöz Holding Iğdır FK – İmaj Altyapı Van Spor FK maçı 23 Ağustos Cumartesi günü Iğdır Şehir Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 21.30’da başlayacak.