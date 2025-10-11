İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü yönetiminde yeni yapılanma açıklandı. Bu kapsamda yeni isimler yönetimde yer aldı. Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada, yönetime yeni dahil olan isimler “Yeni Yönetim, Yeni Güç” mottosuyla duyuruldu.

İKİNCİ BAŞKAN ADNAN BAYRAM

Van Spor FK tarafından “Yeni Yönetim, Yeni Güç” başlığıyla yapılan açıklamada, ikinci başkanlığa Adnan Bayram’ın getirildiği bildirildi.

Açıklamada; “Vanspor Futbol Kulübü olarak, kurumsal yapılanmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda kulübümüzün İkinci Başkanlık görevine, iş dünyasındaki tecrübesi, vizyoner bakış açısı ve spora olan desteğiyle tanınan Sayın Adnan Bayram atanmıştır. Vanspor Futbol Kulübü olarak; Adnan Bayram’ın katılımıyla daha güçlü, daha istikrarlı ve hedef odaklı bir yönetim yapısına kavuştuğumuzu kamuoyuna duyuruyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

BAŞKAN VEKİLİ YUNUS EMRE AYKAÇ

Vanspor FK’de Başkan Vekilliği görevine Yunus Emre Aykaç getirildi. Yapılan açıklamada, Aykaç’ın göreve getirilmesine ilişkin şöyle denildi; “Vanspor Futbol Kulübü olarak, yönetim yapısını güçlendirme ve sürdürülebilir başarı hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attığımızı duyuruyoruz. Kulübümüzün Başkan Vekili görevine, Şehrivan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus Emre Aykaç getirilmiştir. Vanspor Futbol Kulübü olarak, Sayın Yunus Emre Aykaç’a yeni görevinde başarılar diliyor; birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha büyük hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz.”

OKTAY UKAY YENİDEN YÖNETİMDE

Daha önce Van Spor FK yönetiminde yer alan Oktay Ukay da yeniden yönetimde yer aldı. Ukay’ın göreve getirilmesine ilişkin şu paylaşım yapıldı; “Yeni Yönetim, Yeni Güç Vanspor Futbol Kulübü olarak, profesyonel yönetim anlayışımızı güçlendirme hedefi doğrultusunda yeni yapılanmamızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, UKY Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oktay Ukay, kulübümüzde Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu olarak atanmıştır. Vanspor Futbol Kulübü olarak; Sayın Oktay Ukay’a yeni görevinde başarılar diliyor, ortak hedefimiz olan güçlü, istikrarlı ve rekabetçi bir Vanspor için birlikte çalışmanın gururunu yaşıyoruz.”

BAŞKAN YARDIMCISI ŞAHİN ASLAN

Van Spor yönetiminde başkan yardımcılığına getirilen isim de şu ifadelerde duyuruldu; “Vanspor Futbol Kulübü olarak, kurumsal yapımızı güçlendirmeye ve profesyonel yönetim anlayışını pekiştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Vanlı iş insanı Sayın Şahin Aslan, kulübümüzde Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Vanspor Futbol Kulübü olarak; Sayın Şahin Aslan’a yeni görevinde başarılar diliyor, daha güçlü bir gelecek için birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

YALÇIN LAÇİN ULAŞIM VE DEPLASMANDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Van Spor FK yönetiminde yer alan bir başka isim de Yalçın Laçin oldu. Açıklamada; “Bir önceki yönetim kurulunda da yol arkadaşlığımızı sürdüren, her koşulda kulübümüzün ve taraftarımızın yanında olan iş insanı Sayın Yalçın Laçin, kulübümüzün yeni yönetim yapılanmasında Başkan Yardımcısı ve Ulaşım ve Deplasmandan Sorumlu Yönetici görevine atanmıştır. Vanspor’a olan bağlılığı, özverili çalışmaları ve destekleyici duruşuyla tanınan Yalçın Laçin, yeni dönemde de kulübümüzün hedefleri doğrultusunda önemli katkılar sunacaktır. Vanspor Futbol Kulübü olarak; Sayın Yalçın Laçin’e yeni görevinde başarılar diliyor, birlikte daha güçlü bir Vanspor için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” denildi.

GÖKHAN HANOĞLU’YLA DEVAM

Van Spor’da önemli görevlerde bulunan Gökhan Hanoğlu’na ilişkin olarak da; “Yeni Yönetim, Yeni Güç Yaklaşık 4 yıldır kulübümüze büyük emek veren ve bu süreçte birçok farklı görevde bulunan Sayın Gökhan Hanoğlu, yeni dönemde de Kulüp Genel Sekreterliği ve Mali İşlerden Sorumlu Yöneticilik görevine atanmıştır. Yeni görevinin kulübümüze hayırlar getirmesini diliyor, birlikte daha güçlü bir Vanspor için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” paylaşımı yapıldı.