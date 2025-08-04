Trendyol 1. Lig maratonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Ligin ilk hafta maçları 8, 9, 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Temsilcimiz Van Spor FK, 10 Ağustos tarihinde deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.

VANSPOR FK BOLU’DA HAZIRLANACAK

Birinci ve ikinci dönem kamp çalışmalarını Kayseri Erciyes’te tamamladıktan sonra birkaç günlük izne çıkan Van Sporlu futbolcular, yarın Bolu’da toplanarak üçüncü dönem kamp çalışmalarına başlayacak.

Sezonun ilk maçında Boluspor ile karşılaşacak olan Van Spor FK, çalışmalarının son bölümünü de Bolu’da gerçekleştirecek.

Zorlu sezon öncesi yeni transferlerle üçüncü dönem kampına başlamaya hazırlanan siyah – kırmızılılar, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

10 Ağustos tarihinde Boluspor ile sezonun ilk lig maçına çıkacak olan Van Spor FK, yarın (05 Ağustos Salı) üçüncü dönem kamp çalışmalarına Bolu’da başlayacak.

Maçın oynanacağı 10 Ağustos tarihine kadar Bolu’da kalacak olan Van Spor FK, ardından sezonun ilk maçına çıkarak galibiyet arayacak.

Boluspor – Van Spor FK maçı 10 Ağustos Pazar günü oynanacak ve mücadele saat 19.00’da başlayacak.