Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 3. Tur ilk maçında rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Artı Değer Van Spor FK, rövanş maçı için avantajı kapmıştı.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan maçta yaşananlardan dolayı hem Artı Değer Van Spor FK hem de Çimentaş Elazığspor PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet hesabında yapılan bilgilendirmede, her iki takımın da disipline sevk edildiği belirtildi.

PFDK sevkinde şöyle denildi; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün 22.05.2025 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor Nesine 2. Lig Play Off müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Elazığspor da PFDK’ya sevk edildi. Sevk raporunda; “Çimentaş Elazığspor Kulübü’nün 22.05.2025 tarihinde oynanan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor Nesine 2. Lig Play Off müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Çimentaş Elazığspor Kulübü futbolcusu Berşan Yavuzay’ın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 23.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.