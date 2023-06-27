WanHaber / M. Salih Giyci

Vanspor Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan ve sözleşmesi sona eren tecrübeli santrafor Uğur Can ile yeniden anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatlıktan dolayı lige ara vermek zorunda kalan Uğur Can, tedavilerinin ardından tekrar sahalara döndü. Kırmızı-Siyah formasıyla 21 lig maçına çıkan Uğur Can, 9 kez fileleri havalandırmış ve 4'te asist yapmıştı.

Uğur Can, Vanspor Futbol Kulübü'nün en iyi sezon geçirdiği dönemde sakatlanmış ve o sakatlık Vanspor'un şampiyonluğuna malolmuştu.

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