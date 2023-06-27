WanHaber / Ramazan Çetin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Van merkezdeki ziyaretlerinin ardından akşam saatlerinde Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'nde ziyarette bulundu. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, AK Parti MKYK üyesi ve aynı zamanda Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray'ında eşlik ettiği ziyarette Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Jandarma Üs Bölgesi'nde olan Bakan Yerlikaya ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde “Kahramanlarımızın aziz vatan toprağının her karışında, canı pahasına görev yaptığını biliyor, görüyor, Allah için şahit oluyorum” ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Yerlikaya görüşmeye ilişkin, “Bu akşam, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'ndeki ziyaretimizde telefonla kahramanlarımızın Kurban Bayramını tebrik etti. Kahramanlarımızın aziz vatan toprağının her karışında, canı pahasına görev yaptığını biliyor, görüyor, Allah için şahit oluyorum. Milletimiz, bu fedakârlıklar sayesinde evinde, işinde, köyünde, şehrinde, memleketimizin her köşesinde huzur içinde. Bu fedakarlıklarınız, tarihimizin altın sayfaları arasında yer alacaktır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin” şeklinde konuştu.