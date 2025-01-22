Ligin 2. devresine deplasmanda 4-1 lik galibiyetle başlayan kırmızı- siyahlı ekipte karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Serhat Gülpınar ve Başkan Erol Temel, transfer çalışmalarının süreceği sinyalini vermişti.

Artı Değer Van Spor FK, son olarak 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor’dan Emre Batuhan Adıgüzel ile anlaşmaya vardı.

Transfere ilişkin Artı Değer Van Spor FK’den yapılan açıklamada, “Vanspor Futbol Kulübü olarak Teksüt Bandırma Spor’dan sol bek mevkisinde göre yapan Emre Batuhan Adıgüzel ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardık. Kırmızı-Siyah forma altında mücadele edecek olan Emre’ye ailemize hoş geldin diyor, birlikte nice başarılara imza atmayı diliyoruz. Hedefe birlikte!” ifadelerine yer verildi.

Yeni transfer tecrübeli futbolcu Emre Batuhan Adıgüzel, Teksüt Bandırma Spor ile ilk devrede 10 karşılaşmada ter döktü ve 1 gol asisti gerçekleştirdi.