Artı Değer Van Spor FK, ligin ikinci devresine hızlı bir başlangıç yaptı. 4 gollü deplasman maçıyla moral bulan Van Spor’a, lider ve ikinci sıradaki takımların puan kaybetmesi daha çok yaradı.

Seri galibiyetler ile zirve tırmanışı yapmak isteyen ve hedefine ulaşmayı amaçlayan Artı Değer Van Spor FK bir yandan da yeni takviyelerin peşinde.

Teknik Direktör Serhat Gülpınar, takımda eksiklerin olduğunu ifade ederek, “Biran önce bu eksiklerimizi tamamlayıp yolumuza bakmalıyız. Önümüzde çok zorlu maçlar var” demişti.

HASRET DEVAM EDECEK

Ligin ikinci devresi ilk maçında deplasmanda sahaya çıkan Artı Değer Van Spor FK, 26 Ocak Pazar günü kendi sahasında Ülkea Nazillispor’u konuk edecek. Ancak Van Spor’a verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeni ile kırmızı-siyahlılar evindeki bu maçta taraftarlarıyla buluşamayacak.

Ligin 16. hafta maçında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşılaşan Artı Değer Van Spor FK, taraftarların "çirkin ve kötü tezahüratı" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmiş ve 1 maç seyircisiz oynama cezası ile birlikte para cezası almıştı.