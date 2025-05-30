1 Haziran Pazar günü Kayseri’de oynanacak olan Artı Değer Van Spor FK- Batman Petrol Spor AŞ Final karşılaşması için maça Vanlı taraftarlar yoğun ilgi gösterecek. Taraftar Grupları, maça gitmek isteyen taraftarların isim yazdırmaları gerektiğini belirtti.

“Büyük taraftarımıza” başlığı ile yapılan paylaşımda, “Büyük Finale gideceğimiz yolda taraftarlarımıza otobüsler tahsis edilmiştir. Otobüslerimizle Kayseri’ye gelecek taraftarlarımız, sanat sokağında bulunan Paris İş Merkezi 4. kattaki derneğimize gelip isimlerini yazdırmaları rica olunur. Listelerimiz ortak olup, tek listede toplanacaktır.” denildi.

Final karşılaşması Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.