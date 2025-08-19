Taraftarların sosyal medyada sıkça dile getirdiği yeni sezon forma ve kombine bilet konularına ilişkin yönetimden açıklama geldi.

İmaj Altyapı Van Spor FK Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon yaşanan tecrübelerden ders çıkarıldığını ve bu sezon taraftarın daha uygun maliyetlerle formalarına kavuşacağını ifade etti.

“İYİ NİYETLERLE BAŞLADIK AMA KARŞILIĞINI ALAMADIK”

Geçtiğimiz sezon Van Spor Store projesiyle büyük beklentiler içinde olduklarını belirten Hanoğlu, “Geçtiğimiz sezon Van Spor Store ile ilgili çok farklı hayallerimiz vardı. Sayın Başkanımız Erol Temel, Store’deki tüm maliyetleri şahsi olarak üstlendi. Yaklaşık 4 milyon 300 bin TL’lik bir yatırım yaptı. İyi niyetlerle başladık ama ne yazık ki geri dönüşünü alamadık.” dedi.

“HAFTA İÇİ SATIŞLAR BAŞLAYACAK”

Hanoğlu, forma satışlarının bu hafta içinde başlayacağını belirterek şu ifadelere yer verdi;

“Başkanımız Erol Temel, ‘Geçen yıl çok büyük paralar yatırdık ama bırakın karşılığını almayı, taraftarımızı da mutlu edemedik’ dedi. Forma almak isteyen biri için fiyatlar gerçekten yüksekti. Bu yıl maliyetleri ciddi şekilde düşürdük. Kulübün formadan elde edeceği kâr oranı yüzde 3 ile 5 arasında olacak şekilde ayarlandı. Tüm siparişlerimizi verdik. Allah izin verirse bu hafta içinde üretici firma Van’da olacak ve ürünler sahaya indirilecek. Satışlar hafta içinde başlayacak. Formamız, geçen sezona göre daha uygun fiyatlarla Store’da yer alacak.”

KOMBİNE BİLET SATIŞLARI DA BAŞLIYOR

Kombine biletlerle ilgili de bilgi veren Gökhan Hanoğlu, taraftarlara müjdeyi verdi. Hanoğlu, “Kombine biletler için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. İnşallah bu hafta içinde satışlara başlıyoruz.” diye kaydetti.