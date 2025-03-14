Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçında Artı Değer Van Spor FK 16 Mart Pazar günü deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak. Hafta boyunca bu maçın hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz, Soma’ya doğru yola çıktı. Siyah – Kırmızılı ekip, geçtiğimiz hafta sahasında yaşadığı puan kaybını bu maçta telafi etmek istiyor.

Ligin ikinci devresine iyi başlamasına rağmen sonraki haftalarda istikrarsız bir gidişat yaşayan Artı Değer Van Spor FK, aldığı sonuçların ardından zirvenin gerisinde kaldı. Ancak play-off potası içinde bulunan temsilcimiz, yerini kaybetmemek ve daha yukarılara tırmanmak için galibiyet arzuluyor.

Ligin ilk devresinde Van’da oynanan karşılaşmada Artı Değer Van Spor FK, rakibi Somaspor’u 3 – 1’lik skorla mağlup etmişti.

Artı Değer Van Spor FK, şuana kadar ligde oynadığı 25 maçtan 13’ünü kazanırken, 6 maçta berabere kaldı ve 6 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. 45 puana sahip olan siyah – kırmızılılar grubunda 5. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip Somaspor ise çıktığı 25 lig maçından 8’ini kazanırken, 5’inde berabere kaldı. Somaspor 12 kez ise rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı. Ev sahibi ekip grupta 29 puanla 12. sırada yer alıyor.

Somaspor ile Artı Değer Van Spor FK arasındaki maç 16 Mart 2025 Pazar günü Soma Atatürk Stadyumunda oynanacak. Mücadele saat 14.00’te başlayacak.