Bu sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan Van Spor FK, ligin ilk haftasında Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig’in başlamasına sayılı günler kaldı. Lig maratonu 8 Ağustos Cuma günü oynanacak ilk maçla başlayacak.

Temsilcimiz Van Spor FK, ligin ilk maçında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç saat 19.00’da başlayacak.

Ligin ikinci haftasında ise temsilcimiz 17 Ağustos Pazar günü sahasında Esenler Erokspor’u ağırlayacak. Bu maçın başlama saati de yine 19.00 olarak açıklandı.

Temsilcimiz Van Spor FK’nin ilk iki haftadaki maçlarının saha bilgisi ise TFF tarafından paylaşılmadı. TFF tarafından yapılan açıklamada; “Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi stadyumlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir” denildi.