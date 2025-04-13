Artı Değer Van Spor FK, play-off yolunda önemli bir maça çıkacak. Temsilcimiz, play-off potasında yerini almak isteyen Karacabey Belediye Spor A.Ş karşısında ter dökecek. Artı Değer Van Spor FK, bu maçı kazanması durumunda play-off’u garantilemiş olacak.

Temsilcimiz, geçtiğimiz hafta sahasında Bucaspor 1928’i 4-0’lık farklı skorla mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırarak derin bir nefes almıştı.

Ligde son 4 maçı kalan kırmızı siyahlı ekip, bugün deplasmanda kazanırsa play-off biletini cebine koyacak.

Hafta boyunca Teknik Sorumlu Murat Yıldırım öncülüğünde antrenmanlarını sürdüren Van ekibi, Karacabey deplasmanına da galibiyet için gitti.

KIRMIZI GRUPTA ÖNEMLİ MAÇLAR OYNANACAK

Karşılaşma her iki takım için de önem addediyor. Temsilcimiz kazanırsa play-off’u garantilemiş olacak. Ev sahibi ekip ise play-off şansını sürdürerek şansını artırmak için sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hhedefliyor.

Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Artı Değer Van Spor FK maçı, pazar günü saat 15.00’te Karacabey M.Fehmi Gerçeker Stadında oynanacak.

Grupta yine birbirinden önemli maçlar oynanacak. Hem play-off hem şampiyonluk hem de düşme hattında takımları bulunan taraftarlar heyecanla maç saatlerini beklemeye başladı.