Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün büyük heyecan yaşanacak. Bir yandan şampiyonluk hesapları, diğer taraftan play-off heyecanı yaşanan grupta, ligde kalma mücadelesi veren takımlar da galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Oynanacak maçların telafisinin çok zor olduğu haftalara girilirken, taraftarlar da büyük heyecan yaşıyor.

VANSPOR GALİBİYETE KİLİTLENDİ

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, güçlü rakiplerden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’yi ağırlayacak. Hafta boyunca bu maç için iyi bir hazırlık dönemi geçiren temsilcimiz, sahaya galibiyet için çıkacak.

Takımı maça hazırlayan teknik sorumlu Murat Yıldırım, son taktikleri vererek futbolcularla yakından ilgilenirken, maç esnasında da moral ve motivasyonlarını en üst seviyeye çıkarmak için çabalayacak.

Taraftarlarının da desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak olan kırmızı – siyahlılar, 55 puanla play-off hattının son sırası olan 6. basamakta bulunuyor. Ligin sonu yaklaşırken play-off’u riske etmek istemeyen temsilcimiz, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Play-off hattında olan ve durumunu sağlamlaştırmak isteyen konuk ekip Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. de yine sahaya puan veya puanlar için çıkacak.

Her iki takım için de önem taşıyan zorlu maç Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve müsabaka saat 15.00’te başlayacak.

Taraftarların maça büyük ilgi göstermesi bekleniyor.