Vanspor, Pazar günü deplasmanda oynadığı Sarıyer maçında çirkin ve kötü tezahürat, nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Pazar günü deplasmanda karşılaştığı Sarıyer'i 3-2 mağlup eden Vanspor, play-off oynamayı garantilemişti.

Emrah Tacir, Utku Şen ve Hasan Bilal'in ayağından bulduğu gollerle rakibini 3-2 mağlup eden Van temsilcisi, puanını 68'e çıkarmıştı. Vanspor, çirkin ve kötü tezahürat, nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilirken, grup lideri Kocaelispor ise, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen bir diğer takım oldu.

TFF tarafından yapılan açıklamada, " Bitexen Vanspor FK Kulübü'nün 30.04.2023 tarihinde oynanan Sarıyer-Bitexen Vanspor FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kocaelispor Kulübü'nün 30.04.2023 tarihinde oynanan Kocaelispor-Teco Karacabey Belediye Spor A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi