İmaj Altyapı Van Spor FK, ligin 10. haftasında kendi sahasında ve seyircisi önünde önemli bir maça çıkacak. Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’yi konuk edecek olan temsilcimiz bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Zorlu geçmesi beklenen mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Maçı tribünlerden takip edemeyecek olan sporseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağını araştırıyor.

Milli aradan önceki iki haftayı iyi değerlendiren kırmızı-siyahlı Van ekibi, Erzurum’da toplanarak Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. maçı hazırlıklarını burada gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hakan Kutlu öncülüğünde çalışan İmaj Altyapı Van Spor FK, Van’a gelerek son hazırlıklarını da burada yaptı ve maç saatini beklemeye başladı.

KARŞILAŞMANIN CANLI YAYINLANACAĞI KANALLAR

Kırmızı-siyahlı temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK ile Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. arasında oynanacak karşılaşma, 18 Ekim Cumartesi günü (yarın) saat 13.30’da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmayı tribünlerden takip edemeyen sporseverler ise mücadeleyi TRT Spor, BeIN Sports Max 1 ve Tabii kanallarından canlı olarak izleyebilecek.