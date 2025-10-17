Vanlı öğretmen ve yazar Emrah Atiş, Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıktığı Sumud Filosu'ndaki deneyimlerini Vanlılarla paylaşacak.

Van Bölge Tiyatrosu'nda 19 Ekim Pazar günü saat 14.00'te başlayacak etkinlik ‘Sumut Filosu: Gazze Ablukasına Karşı Sivil Direnişin Öyküsü’ adıyla düzenlenecek.

Gazze Ablukası'na karşı sivil direniş felsefesi olan Sumud Filosu aktivisti olarak tanınan Emrah Atiş, yakın zamanda uluslararası sularda İsrail güçlerince alıkonularak Türkiye'ye dönen gönüllüler arasında yer alıyordu.

Sumud felsefesini ve Gazze'deki insani durumu ele alacak olan Atiş’in katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlik, Van Bölge Tiyatrosu'nda olacak.