Ligin ikinci yarısına farklı bir galibiyetle başlayan Artı Değer Van Spor FK, 19. hafta maçında sahasında ağırlayacağı Ülkea Nazillispor’u da mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Bu hafta taraftar desteğinden yoksun olarak maça çıkacak olan kırmızı – siyahlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyeti taraftarlarına armağan etmek amacında.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK MI?

26 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmanın Van TV ekranlarından canlı yayınlanacağı bildirildi. Artı Değer Van Spor FK’nin birçok mücadelesini canlı yayınla futbolseverlerle buluşturan Van TV, Muhammet Emre Tekin sunumuyla bu maçı da ekranlara taşıyacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 33 puan ile 4. sırada yer alırken, rakip Ülkea Nazillispor ise 12 puan ile 15. sırada bulunuyor.

Karşılaşma 26.01.2025 Pazar günü (yarın) saat 14.00’de Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak.