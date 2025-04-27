Play-Off’u garantileyen temsilcimiz galibiyet parolasıyla çıktığı deplasman karşılaşmasında 0-0 beraber kalarak 1 puanla Van’a dönüyor.

Lig’de kalma mücadelesi veren Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş taraftarı karşısında sahaya çıktı.



Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, maçın ilk devresinde etkili bir oyun sergiledi. Etkili ataklar bulan Van ekibi, baskı kurmasına rağmen istediği golü bulamadı.



Taraftarı karşısında baskı kurmak isteyen Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş de istediği golü bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.



İkinci devrede her iki takım da etkili pozisyonlar buldu ama istedikleri gibi sonuca varamadı. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, baskı kurmasına rağmen rakip fileleri havalandıramadı ve karşılaşma golsüz sona erdi.



Kırmızı siyahlı ekip 1 alarak puanını 59’a çıkarırken Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş ise beraberlik alarak ligde kalmayı garantiledi.