Taraftarların merakla beklediği karşılaşmanın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Çimentaş Elazığspor deplasmanına gidemeyen Artı Değer Van Spor FK taraftarı karşılaşmada yerini alacak ve maça gidemeyenler ise maçı canlı izleyebilecek.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda maça saatler kala Çimentaş Elazığspor ile olan karşılaşmada hakem değişikliği yapılmış ve tepkilere neden olmuştu. Maç sonrası ise Van’a gelmek için yola çıkan takım otobüsüne saldırı olmuş ve bazı futbolcular yaralanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Van’a gelen takımı taraftarlar karşılamış ve büyük destek vermişti.

Yaşanan olaylar gündemde yerini korurken Artı Değer Van Spor FK bugün sahasında Menemen Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Kendi tesislerinde çalışmalarını tamamlayan kırmızı- siyahlı ekip Menemen Futbol Kulübü karşılaşmasına odaklandı.

Temsilcimiz bugünkü karşılaşmada galibiyet alarak moral depolamaya çalışacak.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Artı Değer Van Spor FK - Menemen Futbol Kulübü karşılaşmasının yayıncı kuruluşu belli oldu. Karşılaşma Van TV ekranlarında canlı yayınlanacak.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 14.00’de başlayacak.

Temsilcimiz grupta 39 puanla 5. sırada yer alırken, rakip Menemen Futbol Kulübü ise 40 puan ile 4. sırada bulunuyor.