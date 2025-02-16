Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda öne geçtiği maçta Motolux 68 Aksarayspor ile 1 – 1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Dağılgan Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip sahaya; Hüseyin Yılmaz, Oğuzhan Açıl, Muhammet Onur Başyiğit (Dk. 84 Erkan Sasa), Ercan Yazıcı, Onur Ural, Onur Ramazan Toprak (Dk. 76 Cengiz Ötkün), Doğan Ateş (Dk. 86 Atamer Bilgin), Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 46 Şahin Fıstıkcı), Alim Harlak, Abdurrahman Canlı ve İbrahim Yılmaz (Dk. 84 Yasin Abdioğlu) ile çıktı.

Temsilcimiz ise; Abdulsamed Damlu, Yusuf Abdioğlu, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Emre Batuhan Adıgüzel, Medeni Bingöl, Özkan Yiğiter, Serkan Odabaş oğlu (Dk. 62 Harun Kavaklıdere), Eyüp Akcan (Dk. 77 Sabahattin Destici), Bekir Can Kara (Dk. 90 Hasan Bilal), Mert Örnek (Dk. 77 Erdem Seçgin) ve Okan Eken (Dk. 77 Samed Ali Kaya) ile mücadele etti.

Her iki takımın da temkinli başladığı maçta zaman zaman kontra ataklarla gol yolları denendi. Her iki ekip de sayısı az olmasına rağmen etkili pozisyonlara girdi.

Maçın 40. dakikasında maçın hakemi Artı Değer Van Spor FK lehine penaltı kararı verdi. Atışı kullanmak üzere topun gerisine geçen Okan Eken, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Maçın ilk devresi Artı Değer Van Spor FK’nin 1 – 0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında da takımlar temkinli oynamayı ve kontralarla sonuca gitmeyi denedi.

Ev sahibi ekip, maçın 58. dakikasında geliştirdiği atakta Alim Harlak’ın golüyle beraberliği yakaladı: 1 – 1.

Maçın geri kalan dakikalarında her iki takımın da çabaları sonucu değiştirmeye yetmeyince mücadele 1 – 1 beraberlikle sonuçlandı.

Temsilcimiz bu skorla son 3 haftada galibiyet alamamış oldu.