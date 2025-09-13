Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İmaj Altyapı Van Spor FK, Çorum Şehir Stadyumunda Arca Çorum FK'ye konuk oldu.

Saat 19.00'da başlayan mücadelede iki takım da birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü oynadı. Mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.



Maçın 2. devresinde de taraflar buldukları pozisyonları gole çeviremedi.

Ev sahibi takım seyircisinin önünde oyunda baskı kurmaya çalıştı. Ancak Vanspor gole izin vermedi.

Her iki takım da 90 dakika boyunca gol sevinci yaşayamadı ve karşılaşma 0-0'lık skorla sona erdi.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, deplasmanda kazandığı 1 puanla puanını 8'e çıkardı ve liderin 4 haftalık galibiyet serisini de bozmuş oldu. Arca Çorum FK, bu sezon ilk puan kaybını Vanspor'a karşı yaşamış oldu.



Van ekibi 5. hafta mücadelesiyle beraber ligdeki 2. beraberliğini de almış oldu. Temsilcimizin 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.