Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçları bugün oynanacak. Günün en önemli maçlarından birinde temsilcimiz lider Motolux 68 Aksarayspor karşısında galibiyet arayacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, son 2 haftadaki puan kayıplarını telafi etmek istiyor. Kendi tesislerinde hazırlıklarını tamamladıktan sonra Aksaray’a giden temsilcimiz, zor deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor.

2. devrenin ilk 3 karşılaşmasında 3 galibiyet alarak iyi bir çıkış yapan Van ekibi, 21. hafta deplasman karşılaşmasında Çimentaş Elazığspor mağlubiyeti yaşadı. 22. hafta karşılaşmasında ise kendi sahasında Menemen Futbol Kulübü ile berabere kalarak 2 haftada 5 puan kayıp yaşayan temsilcimiz, lideri deplasmanda yenmeyi amaçlıyor.

Yaşanan puan kayıpları sonrası lider ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkacak ve yaşanan puan kayıplarını telafi etmeye çalışacak.

Zorlu geçecek olan karşılaşmada 3 puan alarak taraftarlarına moral vermeye çalışacak olan Van ekibi, galibiyet ile yeni bir çıkış yapmayı arzuluyor.

Bugün Dağılgan Stadında oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Temsilcimiz ilk devre karşılamasında sahasında konuk ettiği Motolux 68 Aksarayspor’a 1 – 0 mağlup olmuştu.

Artı Değer Van Spor FK, ligde 40 puan ile 5. sırada yer alırken konuk olacağı rakip Motolux 68 Aksarayspor ise 51 puan ile lider durumunda.