Van Spor FK, 30 Haziran tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirecek.

Konu ile ilgili Van Spor FK Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada: "Kulübümüzün idari ve mali yapısında gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi ve yeni dönem planlamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada: "Bu doğrultuda, kulübümüz 30.06.2025 Pazartesi günü saat 14:00’te Van Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda Olağanüstü Genel Kurul toplantısını gerçekleştirecektir. İlk toplantıda ekseriyet sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 07.07.2025 Pazartesi günü saat 14:00’te yine aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, kamuoyuna sosyal medya mecraları ve yerel gazeteler aracılığıyla ilan edilmesine karar verilmiştir:

GÜNDEM:



•Açılış ve Yoklama

•Divan Heyetinin Teşekkülü

•Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

•Mali Raporun Okunması ve İbrası

•Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulunun Seçilmesi

•Dilek ve Temenniler – Kapanış

Tüm üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.