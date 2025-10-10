Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde yönetim yaptığı açıklama ile kulübün yönetiminde mevzuat gereği bazı değişiklikler yapılması gerektiği kaydedilerek, ortaya asılsız iddialar atıldığına işaret edildi.

YENİ YÖNETİM ŞEMASI OLUŞTURULACAK

Van Spor FK yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada; “Geçmiş dönemlerden kaynaklanan bazı hukuki süreçlerin sonuçlanması neticesinde, kulübümüzün yönetiminde mevzuat gereği bazı değişiklikler yapılması gerekmiştir. Son dönemde kıymetli kulübümüz Vanspor’a yönelik, gerek saha içinde gerekse saha dışında farklı baskı ve yönlendirmelerin yapıldığı görülmektedir.

Futbolcularımızı ve teknik ekibimizi dahi hedef alan bu olumsuz girişimlerin ardından, bugün ortaya atılan söylentiler de aynı çevrelerin çabalarının bir yansımasıdır. Bizler, her zaman olduğu gibi bugün de Vanspor’un geleceği için birlik, inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Yeni yönetim şemamız Pazartesi günü oluşturularak siz değerli taraftarlarımızla paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL KARARI

Açıklamada şöyle denildi; “20 Ekim tarihinde yapılması planlanan olağanüstü genel kurulumuz ise, yönetimimizin ortak kararıyla kulübümüzün menfaatleri gözetilerek geçici olarak askıya alınmıştır. Vanspor yönetimi olarak; kulübümüze yıllarını vermiş, büyük emek ve maddi fedakârlıklarda bulunmuş Başkanımız Sayın Erol Temel’in yanında olduğumuzu özellikle vurgulamak isteriz.

Yönetim kurulumuz ve taraftar gruplarımızla birlikte bu süreçte aynı kararlılıkla yolumuza devam etmekteyiz. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Başkanımız Sayın Erol Temel’in öncülüğünde hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Taraftarımız yanımızda olduğu sürece, bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Saygılarımızla, Vanspor Yönetim Kurulu.”