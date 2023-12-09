Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Oktay Dincer

Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak ve yönetimi, ilk devrenin sonuna yaklaşılırken ikinci devre için güçlü transferler yapabilmek amacıyla taraftarlardan destek talebinde bulundu. Kulüp, yerinde transferler için maddi destek arayışına girerken, taraftarların talebi doğrultusunda kampanya başlatıldı.

Kulüp tarafından paylaşılan iban ile takıma destek olunması istendi.

Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak, ligin ikinci devresi için şimdiden transfer arayışına girdiklerini ve hocanın da raporu doğrultusunda 4 nokta transfer gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Bunun için işadamlarından, siyasilerden, taraftarlardan destek talebinde bulunan Başkan Kıyak; “Herkesi Vanspor’a sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

Başkan Kıyak, taraftarların bağışlarının ve katkılarının önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, takımın geleceği için birlikte güçlü bir takım oluşturmak istediklerini ifade etti.

Taraftarların da çağrısı ile destek kampanyası başlatan Vanspor FK, “Vanspor’umuza Destek Zamanı” başlığı ile kısa bir açıklama ve iban paylaştı.

“BAŞARIYA BİRLİKTE KOŞALIM”

“Vanspor için bir adım at, başarıya birlikte koşalım” başlığı ile yapılan açıklamada; “Vanspor’a, destek çağrımıza; büyük Van’ımızın güçlü taraftarları, sivil toplum kuruluşları, belediyelerimiz ve iş adamlarımızla birlikte yürüyoruz. Bu çağrı, şehrimizin birliğini ve dayanışmasını yansıtıyor; hep birlikte, zafere ulaşmak için gücümüzü birleştirelim!” denildi.

Deniz Bank’ta TR150013400000281361900011 İban nolu Vanspor Futbol Kulübü hesabına destekte bulunulabileceği kaydedildi.