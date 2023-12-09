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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geçtiğimiz ay 85 yaşındaki babası Hilmi Babacan'ın vefatıyla sarsılmıştı.

Ali Babacan şimdi de anne acısı yaşıyor.

Güner Babacan hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan yaşamını yitirdi.

Tedavi görüyordu

75 yaşındaki Güner Babacan, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Konuyla ilgili partinin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlandı.

"Tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz"

DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz.

Yarın toprağa verilecek

Güner Babacan'ın cenazesinin, yarın Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından eşi Hilmi Babacan'ın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabrinin yanında defnedileceği belirtildi.

Babası da bir ay önce vefat etmişti

Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan da 6 Kasım 2023 günü hayata gözlerini yummuştu.

85 yaşında hayatını kaybeden Hilmi Babacan, 7 Kasım'da defnedilmişti.